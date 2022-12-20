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    Источник: Коутиньо хочет вернуться в Бразилию

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    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо хочет покинуть АПЛ и вернуться в Бразилию, сообщает Goal.

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    По данным источника, в услугах игрока заинтересованы «Коринтианс». У агента Кии Джурабчиана, представляющего Коутиньо, хорошие отношения с руководством клуба.

    Осуществить полноценный трансфер будет сложно — этому может помешать высокая зарплата игрока. Бразильцы могут предложить «Вилле» вариант с арендой, при которой клубы разделят расходы на зарплату Коутиньо.

    «Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 миллионов евро в мае этого года. Каталонцы получат 50% от суммы перепродажи хавбека.

    В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 12 матчей и не отличился результативными действиями

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