Названа символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta Sport

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
В список попали лучший игрок турнира Лионель Месси и бомбардир Килиан Мбаппе. Напомним, что сборная Аргентины выиграла у Франции в серии пенальти.
Символическая сборная
- Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
- Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).
- Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Тчуамени (Франция), Антуан Гризманн (Франция).
- Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).