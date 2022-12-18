Стефан: У каждого тренера в мире есть план действий против Месси

Тренер сборной Франциирассказал каким образом можно сдержатьв финальном матче ЧМ.

«У Месси 96 голов за сборную и семь "Золотых мячей". Если я продолжу перечислять все его заслуги, потребуется еще одно интервью.

Предпочтительная позиция Месси — справа, чтобы можно было пробить левой ногой.

Очевидно, это нужно учитывать, у каждого тренера в мире есть план действий против Месси, но легче рассказать о нем, чем воплотить в жизнь.

Конечно, мы должны сократить количество передач, адресованных Лионелю. Также нужно свести к минимуму количество ошибок при контакте с Месси.

Кстати, Аргентина на этом турнире получила возможность пробить четыре пенальти. Нам не дали ни одного», — приводит слова Стефана Get French Football News.

Напомним, что сборные Аргентины и Франции сыграют в финале мундиаля 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.