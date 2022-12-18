Шишкин: Все ждут противостояния Месси и Мбаппе

Роман Шишкин Фото: globallookpress.com
«Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе.
Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.
Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира.
Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», — сказал Шишкин Чемпионату.
Напомним, что финальный матч сборных Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.