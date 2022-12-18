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    Шишкин: Все ждут противостояния Месси и Мбаппе

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    Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказал мнение о предстоящем финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

    Роман Шишкин
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    Роман Шишкин

    «Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе.

    Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.

    Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира.

    Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», — сказал Шишкин Чемпионату.

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