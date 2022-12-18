Дембеле: Месси заслужил Кубок мира

Вингер сборной Франциизаявил, что капитан Аргентинызаслужил победу на чемпионате мира.

«Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы», — сказал Дембеле в интервью сайту ФИФА.

В текущем розыгрыше кубка мира на счету Месси пять голов и три ассиста в шести матчах.

Напомним, сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.