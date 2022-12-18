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    Мартинес: Я был спокоен в начале серии пенальти

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    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу своей команды на чемпионате мира-2022.

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    В финале мундиаля в Катаре аргентинцы победили Францию ( 3:3, 4:2 по пенальти).

    «Это матч, в котором мы превозмогали и думали, что контролируем ситуацию, но соперники смогли совершить камбек. Это был очень сложный матч.

    Мы вели 3:2, но они получили право на пенальти и забили. И потом они могли забить еще, но, к счастью, на пути встала моя нога.

    Этот чемпионат мира, я мечтал об этом, у меня нет слов. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие.

    Я посвящаю эту победу своей семье, я из очень скромного района, я уехал очень молодым в Англию, эта победа также для всех них», — цитирует Мартинеса RMC Sport.

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