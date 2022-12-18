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    Линекер: Романтик внутри меня будет болеть за Лионеля Месси в финале ЧМ

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    Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал, кого будет поддерживать в финальном матче чемпионата мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Романтик внутри меня будет болеть за Лионеля Месси. Я наслаждался, следя за его карьерой.

    Я просто хотел бы увидеть его победу, потому что он так много дал футболу! Он доставлял мне удовольствие почти два десятилетия.

    Я смотрел сотни, сотни и сотни его игр, и не было ни одного матча, даже в его спокойные дни, когда бы я не реагировал: "Как ты это делаешь?" Я думаю, это было бы идеально.

    Франция — очень хорошая команда. Я не думаю, что наше мнение о Месси изменится, если он не выиграет чемпионат.

    Но, если выиграет, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры», — приводит слова Линекера официальный сайт ФИФА.

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