Линекер: Романтик внутри меня будет болеть за Лионеля Месси в финале ЧМ

Экс-игрок сборной Англиирассказал, кого будет поддерживать в финальном матче чемпионата мира.

«Романтик внутри меня будет болеть за Лионеля Месси. Я наслаждался, следя за его карьерой.

Я просто хотел бы увидеть его победу, потому что он так много дал футболу! Он доставлял мне удовольствие почти два десятилетия.

Я смотрел сотни, сотни и сотни его игр, и не было ни одного матча, даже в его спокойные дни, когда бы я не реагировал: "Как ты это делаешь?" Я думаю, это было бы идеально.

Франция — очень хорошая команда. Я не думаю, что наше мнение о Месси изменится, если он не выиграет чемпионат.

Но, если выиграет, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры», — приводит слова Линекера официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч сборных Франции и Аргентины состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.