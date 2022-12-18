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    Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция 3:3 (4:2 по пенальти). Онлайн
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    Сборная Аргентины стала чемпионом мира, победив по пенальти Францию

    Аргентина — Франция: счет матча 3:3 (4:2), обзор голов

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    Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу-2022, победив в финальном матче команду Франции — 3:3 (4:2 по пенальти).

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    Футбол. ЧМ-2022. Финал
    Аргентина — Франция 3:3
    Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (23'), 2:0 Анхель Ди Мария (36'), 2:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (80'), 2:2 Килиан Мбаппе (81'), 3:2 Лионель Месси (109'), 3:3 Килиан Мбаппе (пенальти) (118') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 91'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико (Пауло Дибала, 120'), Родриго Де Пауль (Леандро Паредес, 102'), Энцо Фернандес Херемияс, Алексис Мак Аллистер (Херман Песселья, 116'), Анхель Ди Мария (Маркос Акунья, 64'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 102') Франция: Оливье Жиру (Марку Тюрам, 41'), Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн (Кингсли Коман, 71'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 41'), Орельен Чуаэми, Адриен Рабьо (Юссуф Фофана, 96'), Тео Эрнандес (Эдуардо Камавинжа, 71'), Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан (Ибраима Конате, 113'), Жюль Кунде (Аксель Дисаси, 120'), Уго Льорис Предупреждения: Энцо Фернандес Херемияс (45 + 7'), Адриен Рабьо (55'), Марку Тюрам (87'), Оливье Жиру (90 + 5'), Маркос Акунья (90 + 8'), Леандро Паредес (114'), Гонсало Монтьель (116')
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