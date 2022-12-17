Спаллетти: Мы видим, что Квара готов к игре, обучен, у него множество сильных качеств

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Перед перерывом на матчи сборных грузинский хавбек выбыл из строя из-за травмы спины, однако уже успел восстановиться и приступить к полноценным тренировкам.

«Этот период был для нас полезным. Мы видим, что Квара готов к игре, обучен, у него множество полезных навыков и сильных качеств.

Его самая большая сила в том, как он бежит на защитников, прорывается мимо них и наносит удар. У него есть это особое чувство момента, качество выбора траектории ведения мяча, которую трудно прочитать», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

В 17 матчах за клуб во всех турнирах Хвича забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.