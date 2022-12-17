ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян Амрабат и Лука МодричХорватия — Марокко. Онлайн
  • 18:35
    • «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно
  • 18:06
    • «Манчестер Юнайтед» предложит ПСВ € 50 млн за Гакпо
  • 17:49
    • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
  • 16:56
    • Анчелотти: Мы обязательно получим удовольствие от финала ЧМ-2022
  • 16:38
    • Скалони заявил, что финал ЧМ станет последним матчем Месси за сборную
    Все новости спорта

    Широков о финале ЧМ: Победа будет зависеть от везения и ответственности

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Марокко
    Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение о предстоящем финале ЧМ между сборными Аргентины и Франции.

    Роман Широков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Широков

    «На таких стадиях фаворита нет. Было видно по матчу с Марокко, что Франция фаворит? Вообще нет. Здесь вообще практически равные команды.

    Всё будет зависеть от того, как проявят себя лидеры. Исполнительское мастерство отдельных игроков может решить.

    Но при этом Бразилия, по мне, была на голову выше всех на этом чемпионате мира. Однако они умудрились проиграть. Не сказал бы, что их погубила самоуверенность.

    Они не реализовали три дохлых момента, а затем забивают гол. После этого я не знаю, что произошло: почему они решили отойти назад.

    Это не их стиль футбола. В таких случаях всегда в конце 120-минутного марафона будет какой-то момент, который смогут реализовать. В итоге залетело.

    В финале может быть то же самое. Будет зависеть, кто более ответственно сыграет, и кому больше повезёт. В ворота Франции и марокканцев такие мячи не залетали. Всё будет зависеть от того, с какой ноги встанут Месси, Мбаппе, Гризманн.

    Однако один игрок не выигрывает матчи уже давно. Понятно, что отдельный момент можно решить. Но можно решить один момент, а тебе там два залетит», — сказал Широков Чемпионату.

  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Читайте по теме

    • Напомним, что финал ЧМ состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сборная Марокко обескуражит хорватов
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 5.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Завтра в 01:20
    •  2.74
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры