Роналдиньо объяснил почему сборная Бразилии проиграла в 1/4 финала ЧМ

Бывший бразильский футболиствысказал мнение об игре сборной Бразилии на ЧМ в Катаре.

«Команда Тите имела все для успеха — состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного — веры в себя. Это проявилось в серии пенальти.

У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп! Так бывает в футболе.

Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это. Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки», — цитирует Роналдиньо Российская газета.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 4:2 по пен.) в 1/4 финала ЧМ и вылетела из турнира.