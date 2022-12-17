Дешам: Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной

Главный тренер сборной Франциивысказал мнение о своем будущем после чемпионата мира в Катаре.

«Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной. Ещё как с игроком. И я имею честь знать это как тренер.

Это страсть, очень высокий уровень. Мне очень хорошо, я очень счастлив в этой роли. Самым важным всегда был не я, а сборная Франции.

Она превыше всего, я к её услугам, и всё ещё здесь для завтрашней игры. Но не это для меня самое главное.

У меня в голове только завтрашний матч», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Сборная Франции встретится с Аргентиной в финале ЧМ 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.