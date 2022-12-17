ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Фелиш «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш?
  • 14:59
    • Роналдиньо объяснил почему сборная Бразилии проиграла в 1/4 финала ЧМ
  • 14:49
    • Нкунку перейдет в «Челси» летом 2023 года
  • 11:33
    • Зидан отказался от приглашения посетить финал ЧМ-2022
  • 10:59
    • Президент «ПСЖ»: Месси счастлив в клубе. Думаю, он хочет остаться
  • 10:25
    • Защитник ЦСКА перешел в «Атлетико Минейро»
    Все новости спорта

    Дешам: Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о своем будущем после чемпионата мира в Катаре.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной. Ещё как с игроком. И я имею честь знать это как тренер.

    Это страсть, очень высокий уровень. Мне очень хорошо, я очень счастлив в этой роли. Самым важным всегда был не я, а сборная Франции.

    Она превыше всего, я к её услугам, и всё ещё здесь для завтрашней игры. Но не это для меня самое главное.

    У меня в голове только завтрашний матч», — приводит слова Дешама RMC Sport.

  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Читайте по теме

    • Сборная Франции встретится с Аргентиной в финале ЧМ 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сборная Марокко обескуражит хорватов
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 5.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Завтра в 01:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры