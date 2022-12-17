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    • «Меня это не интересует». Бензема резко отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Франции перед финалом ЧМ-2022
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    Дешам ответил на вопрос о ситуации с Каримом Бензема

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о травме Карима Бензема, который так и не сыграл на чемпионате мира в Катаре.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Вы общаетесь с иностранными журналистами? Если не отвечу, вы скажете, что я злой. У нас есть игроки, которые ранее получили травмы. Карим — один из них.

    Последним, кто получил травму, был Лукас Эрнандес. С тех пор у меня есть 24 игрока, которыми я должен управлять. Задавать вопрос по отношению к этим игрокам, мягко говоря, некрасиво, если не сказать больше. Состав здесь.

    Я не занимаюсь приглашениями игроков, бывших игроков или травмированных игроков. Я не знаю, кто там будет.

    Изначально у нас была один состав, и, судя по тому, что произошло, мы потеряли троих, с Нкунку на старте. Они были частью начала турнира. Завтра игроков будет 24», — приводит слова Дешама RMC Sport.

  • «Меня это не интересует». Бензема резко отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Франции перед финалом ЧМ-2022
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    • Напомним, что Кариму Бензема не понравилось решение Дешама отпустить его из расположения сборной, так как футболист смог бы помочь команде в решающих матчах.

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