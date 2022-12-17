«Меня это не интересует». Бензема резко отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Франции перед финалом ЧМ-2022

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Меня это не интересует», — написал Бензема в своих соцсетях на фоне слухов о возможном возвращении в расположение национальной команды.
Бензема, как известно, не смог сыграть на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, несмотря на это он по-прежнему остается в заявке сборной Франции.
Ранее сообщалось, что Бензема в ярости из-за решения главного тренера Les Bleus Дидье Дешама не задействовать его на чемпионате мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен взять с собой на финальный матч чемпионата мира всех футболистов, которые пропустили турнир из-за травмы, но Бензема не заинтересован в этом.
Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против команды Аргентины. Матч состоится 18 декабря, начало — в 18:00 мск.