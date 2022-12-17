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    «Меня это не интересует». Бензема резко отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Франции перед финалом ЧМ-2022

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    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема намекнул на то, что у него нет желания возвращаться в сборную Франции перед финалом чемпионата мира в Катаре.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Меня это не интересует», — написал Бензема в своих соцсетях на фоне слухов о возможном возвращении в расположение национальной команды.

    Бензема, как известно, не смог сыграть на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, несмотря на это он по-прежнему остается в заявке сборной Франции.

    Ранее сообщалось, что Бензема в ярости из-за решения главного тренера Les Bleus Дидье Дешама не задействовать его на чемпионате мира.

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    • Президент Франции Эммануэль Макрон намерен взять с собой на финальный матч чемпионата мира всех футболистов, которые пропустили турнир из-за травмы, но Бензема не заинтересован в этом.

    Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против команды Аргентины. Матч состоится 18 декабря, начало — в 18:00 мск.

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