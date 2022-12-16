Бензема недоволен решением Дешама отпустить его из расположения сборной

Форвард сборной Франциив ярости из-за решения главного тренеране задействовать его на ЧМ в Катаре. Об этом сообщает Libertad Digital.

Из-за травмы футболист пропустил начало турнира. Главный тренер Франции Дидье Дешам принял решения отпустить Бензема из расположения сборной, что очень не понравилось игроку, так как он смог бы принять участие на заключительных этапах мундиаля.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен взять с собой на финальный матч чемпионата мира всех футболистов, которые пропустили турнир из-за травмы, но Бензема не собирается возвращаться в расположение команды.

Финальный матч турнира между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.