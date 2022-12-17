Хорватия — Марокко: счет 2:1, обзор голов

В Дохе состоялся матч за 3-е место на чемпионате мира, в котором сборнаяобыграла. Счет составил 2:1 в пользу хорватов.

На 7-й минуте Йошко Гвардиол открыл счет с передачи Ивана Перишича. Через две минуты марокканцы сравняли точным ударом Ашрафа Дари.

За 3 минуты до конца основного времени первого тайма Мирослав Оршич крученным ударом с левого угла штрафной отправил мяч в дальнюю девятку.

Футбол. ЧМ-2022. За 3-е место Хорватия — Марокко 2:1 Голы: 1:0 Йошко Гвардиол (7'), 1:1 Ашраф Дари (9'), 2:1 Мислав Оршич (42') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Ловро Майер (Бруно Петкович, 66'), Матео Ковачич, Лука Модрич, Мислав Оршич (Кристиян Якич, 90'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 61'), Марко Ливайя (Марио Пашалич, 66') Марокко: Софьян Буфаль (Анасс Зарури, 64'), Юссеф Эн-Несири, Хаким Зиеш, Абдельхамид Сабири (Илиас Хаир, 46'), Софьян Амрабат, Билал Эль-Ханнус (Аззедин Унаи, 56'), Яхья Аттийят-аллах, Ашраф Дари (Бадр Банун, 64'), Джавад Эль-Амик (Селим Амалла, 67'), Ашраф Хакими, Яссин Буну Предупреждения: Аззедин Унаи (69'), Селим Амалла (84')

Таким образом, Хорватия заняла третье место на мундиале. Напомним, что прошлый ЧМ команда Златко Далича закончила второй.

Сборная Марокко первый раз в истории дошла до полуфинала и приняла участие в призовом матче чемпионата мира.

Первое и второе места на ЧМ в Катаре разыграют сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 18:00 мск.