Анчелотти: Мы обязательно получим удовольствие от финала ЧМ-2022

Главный тренер мадридскогоподелился ожиданиями от финала ЧМ в Катаре.

Специалист отметил, что в финале мундиаля встретились равные команды.

«У нас уже есть финалисты: Франция и Аргентина. Обе команды выиграли в полуфинале по похожему сценарию.

В обороне обе сборные действуют схожим образом. У команд есть талантливые футболисты, такие как Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Месси и Альварес.

Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным.

Мы обязательно получим удовольствие», — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

Сборные Аргентины и Франции встретятся 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.