Григорян: Игра сборной Франции — убожество

Бывший тренер клубов РПЛраскритиковал главного тренера сборной Франциипосле победы над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн — по Унахи, то можно говорить, что это искусство.

На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на (Амрабата). Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь — нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную "защелку" 4–5–1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2022 сборная Франции встретится с командой Аргентины. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.