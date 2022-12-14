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    Газзаев: Аргентина уверенно идет к победе на чемпионате мира

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «До игры Аргентина являлась безусловным фаворитом. Игра это показала, у Хорватии не было шансов в матче. Счет 3:0 говорит сам за себя.

    Хочу сказать добрые слова Хорватии, которая второй чемпионат мира подряд входит в четверку лучших сборных мира.

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    • Аргентина уверенно идет к победе на чемпионате мира. Мы видим единство и заряженность на победу сборной, ее сбалансированный состав и то, что за Аргентину играет лучший футболист мирового футбола — Месси, который подтверждает это каждый матч, а вчера был его бенефис.

    Уверен, что в финале будет играть еще и Франция, поэтому нас ждет блестящий финал», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    В финале, который состоится 18 декабря, Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко.

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