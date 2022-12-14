Газзаев: Аргентина уверенно идет к победе на чемпионате мира

Известный российский тренерпрокомментировал победу сборнойнад(3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«До игры Аргентина являлась безусловным фаворитом. Игра это показала, у Хорватии не было шансов в матче. Счет 3:0 говорит сам за себя.

Хочу сказать добрые слова Хорватии, которая второй чемпионат мира подряд входит в четверку лучших сборных мира.

Аргентина уверенно идет к победе на чемпионате мира. Мы видим единство и заряженность на победу сборной, ее сбалансированный состав и то, что за Аргентину играет лучший футболист мирового футбола — Месси, который подтверждает это каждый матч, а вчера был его бенефис.

Уверен, что в финале будет играть еще и Франция, поэтому нас ждет блестящий финал», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В финале, который состоится 18 декабря, Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко.