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    Далич надеется, что Модрич останется в сборной Хорватии

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил надежду на то, что полузащитник Лука Модрич не завершит карьеру в национальной команде после окончания ЧМ-2022.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    В полуфинале мундиаля хорваты потерпели поражение от Аргентины (0:3).

    «Лука был очень расстроен вчера, поражение и сам матч тяжело ему дались.

    Надеюсь, Модрич останется в сборной. Конечно, он сам примет решение. У нас игра в субботу, после нее мы поговорим.

    Мне будет нелегко услышать "прощайте" от Модрича», — приводит слова Далича Goal.

    17 декабря Хорватия сыграет в матче за 3-е место на ЧМ-2022. Соперником хорватов станет команда, проигравшая в матче Франция — Марокко.

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