Далич надеется, что Модрич останется в сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватиивыразил надежду на то, что полузащитникне завершит карьеру в национальной команде после окончания ЧМ-2022.

В полуфинале мундиаля хорваты потерпели поражение от Аргентины (0:3).

«Лука был очень расстроен вчера, поражение и сам матч тяжело ему дались.

Надеюсь, Модрич останется в сборной. Конечно, он сам примет решение. У нас игра в субботу, после нее мы поговорим.

Мне будет нелегко услышать "прощайте" от Модрича», — приводит слова Далича Goal.

17 декабря Хорватия сыграет в матче за 3-е место на ЧМ-2022. Соперником хорватов станет команда, проигравшая в матче Франция — Марокко.