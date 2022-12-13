Российский миллиардер Демин продал клуб АПЛ «Борнмут»

Как сообщили в пресс-службе, российский миллиардерпродал акции клуба и больше не является главным бенефициаром.

Новым владельцем «вишен» станет 77-летний американский бизнесмен Билл Фоули.

Сделка была согласована с АПЛ. Теперь 50,1% акций клуба находятся под контролем американской компании Cannae Holdings Inc.

Демин стал совладельцем «Борнмута» в 2011 году. В 2013 году он выкупил 100% акций.

«Я благодарен высшему руководству клуба, которое давало мне советы, и сотням сотрудников, многие из которых работали в клубе до моего пребывания в должности, которые продолжают усердно работать за кулисами. Я также хотел бы поблагодарить игроков и менеджеров, которые помогли сделать мое время в клубе таким особенным», — сказал Демин.