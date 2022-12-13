«Фламенго» заплатит 7 млн евро за защитника «Спартака»

Защитник «Спартака»в ближайшее время подпишет полноценный контракт с

С марта этого года Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды.

По информации Globo Esporte, бразильский клуб выкупит 25-летнего футболиста за семь миллионов евро.

Контракт Айртона с «Фламенго» будет рассчитан на четыре года.

Айртон провел за «Фламенго» 41 матч, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он стал победителем Кубка Либертадорес.

Контракт Айртона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Айртона хочет приобрести французский «Марсель».