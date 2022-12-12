Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Англииопубликовал пост у себя в социальных сетях, в котором прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Наши футболисты будут продолжать расти... Просыпаться после вылета с турнира — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться этой командой.

Нужен настоящий лидер, чтобы проявить себя в такие моменты, и именно это сделал наш капитан. В следующий раз будет другой финал... мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм.

Сборная Англии проиграла в матче с Францией со счётом 1:2 и вылетела из четвертьфинала мирового первенства. В среду, 14 декабря, французы сыграют против Марокко.