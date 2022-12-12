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    Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

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    Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм опубликовал пост у себя в социальных сетях, в котором прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

    Дэвид Бекхэм
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    Дэвид Бекхэм

    «Наши футболисты будут продолжать расти... Просыпаться после вылета с турнира — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться этой командой.

    Нужен настоящий лидер, чтобы проявить себя в такие моменты, и именно это сделал наш капитан. В следующий раз будет другой финал... мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм.

    Сборная Англии проиграла в матче с Францией со счётом 1:2 и вылетела из четвертьфинала мирового первенства. В среду, 14 декабря, французы сыграют против Марокко.

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