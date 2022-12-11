Саутгейт: Считаю, Англия показала свой футбол против действующих чемпионов

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира. Англичане уступили французам 1:2.

«Я думаю, что наше выступление заслуживало лучшего результата, но, в конце концов, все решают голы.

Я думаю, игроки отдали все, что у них было. Они очень хорошо сыграли против топ-команды. На мой взгляд, мы играли в Катаре на победу в турнире и верили, что сможем это сделать.

Считаю, Англия показала свой футбол против действующих чемпионов. У нас достаточно хорошая команда, чтобы это сделать.

Мое будущее? После каждого турнира мы садились, анализировали его и размышляли. Нужно немного времени, чтобы все точно приняли верное решение», — сказал Саутгейт ITV.