Беллингем: Судья матча с Францией не соответствовал уровню встречи

Полузащитник сборной Англиираскритиковал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

10 декабря команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с турнира. Матч обслуживал бразильский судья Вилтон Сампайо.

«Он отработал не очень хорошо, откровенно говоря, не очень здорово.

У всех может случиться плохой матч — и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.

Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.

В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — сказал игрок Sportskeeda.