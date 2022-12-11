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    Беллингем: Судья матча с Францией не соответствовал уровню встречи

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    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем раскритиковал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    10 декабря команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с турнира. Матч обслуживал бразильский судья Вилтон Сампайо.

    «Он отработал не очень хорошо, откровенно говоря, не очень здорово.

    У всех может случиться плохой матч — и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.

    Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.

    В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — сказал игрок Sportskeeda.

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