Неймар готов уйти из сборной Бразилии: «Не закрываю дверь, но и не говорю на 100 процентов, что вернусь»

Нападающий сборной Бразилии Неймар после вылета «селесао» с чемпионата мира в Катаре не исключил, что может уйти из национальной команды.

Бразильцы в 1/4 финала уступили Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Честно говоря, я не знаю. Есть над чем подумать и порассуждать. Я не хочу говорить что-то сгоряча.

Я хочу использовать это время, чтобы подумать о том, что хорошо для меня и для национальной сборной.

Я не закрываю двери и не говорю на 100%, что вернусь. Я хочу подумать обо всем этом.

После игры мне было очень плохо. Трудно принять все, что происходит. Это похоже на кошмар. К сожалению, я не могу поверить в то, что происходит.

Хочется сейчас побыть с семьей, обнять самых близких людей. Вот где мы собираемся утешиться. Это поражение будет долго приносить боль», — цитирует Неймара Globo Esporte.

Для Неймара, который дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года, этот чемпионат мира стал третьим в карьере.

В 2026 году, когда чемпионат мира будет проходить в трех странах, Мексике, Канаде и США, Неймару исполнится 34 года.