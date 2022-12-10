ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНидерланды — Аргентина 2:2 (3:4 по пенальти). Онлайн
  • 00:56
    • Аргентина по пенальти победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 20:47
    • Сборная Хорватии по пенальти выбила Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2022
  • 00:30
    • Неймар готов уйти из сборной Бразилии: «Не закрываю дверь, но и не говорю на 100 процентов, что вернусь»
  • 23:17
    • Тите покидает пост главного тренера Бразилии после вылета из ЧМ
  • 23:42
    • Петкович поделился эмоциями после победы над Бразилией на ЧМ
    Все новости спорта

    Аргентина по пенальти победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022

    Нидерланды — Аргентина: счет матча 2:2 (3:4), обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Аргентины
    Сборная Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 одержала победу над командой Нидерландов -2:2 (4:3 по пенальти).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 35-й минуте открыли аргентинцы. Месси прорвался по центру, ложным движением ушел от соперника, прорвался к штрафной и выполнил передачу направо, на Молину. Тот, укрывая мяч от защитника, ускорился, не дав ван Дейку догнать себя, и технично отправил мяч в левый нижний угол.

    На 72-й минуте в ворота голландцев был назначен пенальти — Думфрис неаккуратно сыграл на самой границе своей штрафной, уронив Акунью. Лионель Месси, разбежавшись, бросил взгляд на Нопперта перед ударом — и на средней высоте отправил мяч под правую штангу.

    На 83-й минуте Нидерланды отыграли один мяч. Бергёйс обработал мяч после передачи Копмейнерса и навесил справа в центр штрафной, где Ваут Вегорст выиграл верховую борьбу и головой вколотил мяч в левый угол.

    А на 11-й добавленной минуте голландцы получили право на стандарт. Копмейнерс не стал бить, а покатил мяч низом через «стенку» на Вегорста, который быстро подработал снаряд правой ногой и левой уложил в дальний угол ворот, поймав Эмилиано Мартинеса на противоходе.

    Встреча перешла в экстра-таймы, где счет не изменился. А в серии пенальти точнее были аргентинцы.

    Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес взял удары Вирджила ван Дейка и Стивена Бергёйса, а аргентинец Энцо Фернандес не попал в створ — 4:3.

    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала
    Нидерланды — Аргентина 2:2
    Голы: 0:1 Науэль Молина (35'), 0:2 Лионель Месси (пенальти) (73'), 1:2 Ваутер Вегорст (83'), 2:2 Ваутер Вегорст (90 + 11') Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 46'), Френки де Йонг, Дейли Блинд (Люк де Йонг, 64'), Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг, 113'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 78'), Стивен Бергвейн (Стивен Бергёйс, 46') Аргентина: Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 82'), Лионель Месси, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес Херемияс, Родриго Де Пауль (Леандро Паредес, 67'), Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 78'), Лисандро Мартинес (Анхель Ди Мария, 112'), Николас Отаменди, Кристиан Ромеро (Херман Песселья, 78'), Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 106'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Юрриен Тимбер (43'), Маркос Акунья (43'), Кристиан Ромеро (45'), Ваутер Вегорст (45 + 2'), Мемфис Депай (76'), Лисандро Мартинес (76'), Стивен Бергёйс (88'), Леандро Паредес (89'), Lionel Sebastian Scaloni (90 + 7'), Лионель Месси (90 + 10'), Николас Отаменди (90 + 12'), Стивен Бергвейн (91'), Гонсало Монтьель (110'), Херман Песселья (112'), Дензел Дюмфрис (121'), Ноа Ланг (121')

    В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
  • Англия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Марокканцы дадут бой португальцам, но поедут домой
  • Марокко — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Калинина обыграет Фридзам с разгромным счетом?
  • Фридзам — Калинина. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Англия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фридзам — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Блахович — Анкалаев
  • Бокс
  • Завтра в 08:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пимблетт — Гордон
  • Бокс
  • Завтра в 07:40
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тилл — Дю Плесси
  • Бокс
  • Завтра в 06:40
    •  1.68
  • Прогноз на матч Митчелл — Топурия
  • Бокс
  • Завтра в 06:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кроуфорд — Аванесян
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры