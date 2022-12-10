Нидерланды — Аргентина: счет матча 2:2 (3:4), обзор голов

в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 одержала победу над-2:2 (4:3 по пенальти).

Счет в матче на 35-й минуте открыли аргентинцы. Месси прорвался по центру, ложным движением ушел от соперника, прорвался к штрафной и выполнил передачу направо, на Молину. Тот, укрывая мяч от защитника, ускорился, не дав ван Дейку догнать себя, и технично отправил мяч в левый нижний угол.

На 72-й минуте в ворота голландцев был назначен пенальти — Думфрис неаккуратно сыграл на самой границе своей штрафной, уронив Акунью. Лионель Месси, разбежавшись, бросил взгляд на Нопперта перед ударом — и на средней высоте отправил мяч под правую штангу.

На 83-й минуте Нидерланды отыграли один мяч. Бергёйс обработал мяч после передачи Копмейнерса и навесил справа в центр штрафной, где Ваут Вегорст выиграл верховую борьбу и головой вколотил мяч в левый угол.

А на 11-й добавленной минуте голландцы получили право на стандарт. Копмейнерс не стал бить, а покатил мяч низом через «стенку» на Вегорста, который быстро подработал снаряд правой ногой и левой уложил в дальний угол ворот, поймав Эмилиано Мартинеса на противоходе.

Встреча перешла в экстра-таймы, где счет не изменился. А в серии пенальти точнее были аргентинцы.

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес взял удары Вирджила ван Дейка и Стивена Бергёйса, а аргентинец Энцо Фернандес не попал в створ — 4:3.

Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала Нидерланды — Аргентина 2:2 Голы: 0:1 Науэль Молина (35'), 0:2 Лионель Месси (пенальти) (73'), 1:2 Ваутер Вегорст (83'), 2:2 Ваутер Вегорст (90 + 11') Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 46'), Френки де Йонг, Дейли Блинд (Люк де Йонг, 64'), Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг, 113'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 78'), Стивен Бергвейн (Стивен Бергёйс, 46') Аргентина: Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 82'), Лионель Месси, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес Херемияс, Родриго Де Пауль (Леандро Паредес, 67'), Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 78'), Лисандро Мартинес (Анхель Ди Мария, 112'), Николас Отаменди, Кристиан Ромеро (Херман Песселья, 78'), Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 106'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Юрриен Тимбер (43'), Маркос Акунья (43'), Кристиан Ромеро (45'), Ваутер Вегорст (45 + 2'), Мемфис Депай (76'), Лисандро Мартинес (76'), Стивен Бергёйс (88'), Леандро Паредес (89'), Lionel Sebastian Scaloni (90 + 7'), Лионель Месси (90 + 10'), Николас Отаменди (90 + 12'), Стивен Бергвейн (91'), Гонсало Монтьель (110'), Херман Песселья (112'), Дензел Дюмфрис (121'), Ноа Ланг (121')

В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.