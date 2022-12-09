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    Черчесов: Показалось, что Роналду был сосредоточен на индивидуальных достижениях, а не на командных

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, кто его удивил на чемпионате мира в Катаре.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Рамуш, конечно, здорово заменил Роналду в стартовом составе сборной Португалии, сделал хет-трик в 1/8 финала. Мы знаем этого футболиста по "Бенфике", он и там себя проявляет.

    Ярко выглядел Мохаммед Кудус из "Аякса" и сборной Ганы, оформивший дубль в ворота Кореи.

    Из сборных, честно говоря, выше моих ожиданий пока выступает Англия. Все-таки в Лиге наций они смотрелись бледно: ноль побед в шести матчах, последнее место в группе, дважды уступили Венгрии, в том числе 0:4 дома. А в Катаре пока играют стабильно, без срывов.

    О тех, кто на бумаге выглядел сильнее, чем в итоге выступил, мы уже сказали — о Германии, Бельгии, Дании. Пусть и вышла из группы, но ниже своих возможностей, на мой взгляд, провела турнир Польша, за которой следил, поскольку работал в этой стране.

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    • Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.», — сказал Черчесов в интервью «Известиям».

    Напомним, Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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