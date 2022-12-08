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    Эвра: Мбаппе найдет способ обыграть любого соперника

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    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказал мнение по поводу предстоящей игру 1/4 финала ЧМ между французской сборной и Англией.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Эвра отметил, что обороне английской сборной будет сложно справиться с французским форвардом Килианом Мбаппе.

    «Думаю, что это будет интересная игра, в которой Англии придётся беспокоиться о Килиане Мбаппе, а Франция должна следить за Сака и Фоденом.

    Можете сказать мне, что Кайл Уокер собирается остановить Мбаппе, он очень хорошо сделал это с Неймаром в Лиге чемпионов, но я знаю, что француз просто сместится в центр.

    Там он будет играть против Джона Стоунза и Гарри Магуайра, им будет трудно его остановить. Я чувствую, что Франция разгромит Англию.

    У англичан есть шанс, но я буду удивлён, если Англия выиграет.

    Как остановить Мбаппе? У меня нет ответа, когда он играет на фланге, его невозможно остановить. Чтобы остановить его, у Килиана должен быть плохой день.

    Уокер может быть уверен в себе и говорить, что он его сдержит, он быстр и силён, но Мбаппе найдёт способ обыграть его.

    Я надеюсь, что Килиан переместится в центр, потому что два центральных защитника сборной Англии точно не смогут с ним справиться.

    Ему ещё нужно учиться для игры в центре нападения, он не любит, когда получает мяч, а за спиной уже защитник. Он не использует своё тело должным образом, у него ещё этого нет.

    Чтобы остановить Килиана, когда он в центре атаки, вы должны быть рядом с ним постоянно, нужно выводить его из себя, фолить, он не любит этого, но остановить Мбаппе будет сложно», — приводит слова Эвра Goal.

    Матч между сборными Франции и Англии пройдет 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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