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    Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года.

    Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», — написал 31-летний футболист в своих соцсетях.

    Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола.

    На чемпионате мира в Катаре Азар был капитаном сборной Бельгии, которая не смогла выйти из группы.

    Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бельгии может стать бывший наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.

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