Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Эден Азар Фото: globallookpress.com
«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года.
Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», — написал 31-летний футболист в своих соцсетях.
Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола.
На чемпионате мира в Катаре Азар был капитаном сборной Бельгии, которая не смогла выйти из группы.
Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бельгии может стать бывший наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.