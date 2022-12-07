Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник мадридского «Реала»завершил карьеру в сборной

«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года.

Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», — написал 31-летний футболист в своих соцсетях.

Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола.

На чемпионате мира в Катаре Азар был капитаном сборной Бельгии, которая не смогла выйти из группы.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бельгии может стать бывший наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.