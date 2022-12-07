Экс-тренер «Крыльев Советов» может возглавить сборную Бельгии

Новым главным тренером сборнойможет стать

66-летний специалист входит в шорт-лист претендентов на вакантную должность.

Веркаутерен, известный в России по работе с «Крыльями Советов», уже исполнял обязанности главного тренера сборной Бельгии в 2009 году. Тогда команда под его руководством потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

Последним местом работы Веркаутерена был «Антверпен», откуда он ушел полтора года назад.

Напомним, Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии после провального выступления команды на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Мартинес может возглавить сборную Испании.