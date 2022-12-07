Доннарумма надеется на победу «Наполи» в Серии А

Экс-вратарьпризнался, что надеется на победув итальянской Серии А.

«Я не знаю, почему после моего переезда в Милан возникли какие-то сомнения в моей любви к Неаполю. Я люблю Неаполь, это мой город, никаких сомнений тут быть не должно.

Я буду очень, очень счастлив, если "Наполи" выиграет Серию А. И я на это действительно надеюсь», — сказал журналисту Альфредо Педулле футболист «ПСЖ», рожденный в Кампании.

Календарь и таблица Серии А

После 15 туров Серии А «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 41 очком, «Милан» идет на втором месте — 33 очка.