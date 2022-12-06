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    Ван Гал: Бразильцы играют в такой же футбол, как и Нидерланды. Наш гол США — лучший момент этого ЧМ

    Футбол Сборная Нидерландов
    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сравнил игру своей команды и сборной Бразилии на ЧМ-2022.

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    Ван Гал, которого голландские СМИ критиковали за его стиль игры на чемпионате мира, заявил, что Бразилия действует аналогичным образом, преуменьшая значение их победы над Южной Кореей со счетом 4: 1.

    Третий гол Бразилии против азиатских гигантов был лучшим из всех, поскольку Ришарлисон завершил прекрасную командную комбинацию.

    Тем не менее, тренер сборной Нидерландов считает, что первый гол его команды против сборной США был «более красивым», поскольку они показали захватывающую игру в одно касание до того, как Дензел Дюмфрис создал момент для Мемфиса Депая.

    «Я тоже видел игру Бразилии [против Южной Кореи], и на самом деле они играют в такой же футбол, как и сборная Нидерландов. Они компактно обороняются и очень быстро переключаются.

    Самое странное, что я потом прочитал в СМИ — от своих друзей, — что это был искрометный футбол, в то время как они играли так же, как и мы.

    Мы забили [сборной США] таким же образом. Наш гол был намного лучше, потому что был командным.

    Лучший момент этого чемпионата мира. 20 передач на высокой скорости — это был действительно супергол», — сказал тренер ESPN.

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