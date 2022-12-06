Кокорин: Слышал, Дзюбу могут позвать на Кипр тренером

Нападающий «Ариса»считает, что бывший капитан сборной Россииспособен усилить кипрские клубы.

«А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

Будет ли он хорошим тренером? Вообще, разговаривает он долго. Здесь уже серьезным быть надо.

Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…», — приводит слова Кокорина Sport24.

Напомним, в начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что Дзюбу хочет подписать кипрская «Кармиотисса».