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    Кокорин: Слышал, Дзюбу могут позвать на Кипр тренером

    Футбол Артём Дзюба Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Футбол России
    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин считает, что бывший капитан сборной России Артем Дзюба способен усилить кипрские клубы.

    Александр Кокорин и Артем Дзюба
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    Александр Кокорин и Артем Дзюба

    «А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

    Будет ли он хорошим тренером? Вообще, разговаривает он долго. Здесь уже серьезным быть надо.

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    • Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…», — приводит слова Кокорина Sport24.

    Напомним, в начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    Ранее сообщалось, что Дзюбу хочет подписать кипрская «Кармиотисса».

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