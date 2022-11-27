Источник: Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Кипра

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
По данным издания, местная «Кармиотисса», одним из инвесторов которой является русский бизнесмен Дмитрий Пунин, предложила контракт 34-летнему форварду.
Артем Дзюба сейчас находится без команды, после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор».
После 12 туров «Кармиотисса» занимает 7-е место в таблице чемпионата Кипра.
В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».