Бирхофф покинул пост генерального менеджера сборной Германии

Федерация футбола Германии объявила об уходес поста генерального менеджера сборной Германии.

Стороны по обоюдному согласию прекратили действие контракта после того, как немецкая национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. По итогам групповой стадии турнира Германия заняла третье место в группе Е.

«Оливер Бирхофф оказал большую услугу DFB. Даже если выступление на последних турнирах не соответствовало спортивным целям союза, в его карьере были отличные моменты. Он навсегда связан с успехом команды на чемпионате мира в Бразилии. От имени DFB я хотел бы поблагодарить Оливера за все, что он сделал для нас и немецкого футбола», — прокомментировал решение Бирхоффа президент DFB Бернд Нойендорф.

Бывший форвард сборной Германии работал в DFB с 2004 года.