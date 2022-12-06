Бирхофф покинул пост генерального менеджера сборной Германии

Оливер Бирхофф Фото: globallookpress.com
Стороны по обоюдному согласию прекратили действие контракта после того, как немецкая национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. По итогам групповой стадии турнира Германия заняла третье место в группе Е.
«Оливер Бирхофф оказал большую услугу DFB. Даже если выступление на последних турнирах не соответствовало спортивным целям союза, в его карьере были отличные моменты. Он навсегда связан с успехом команды на чемпионате мира в Бразилии. От имени DFB я хотел бы поблагодарить Оливера за все, что он сделал для нас и немецкого футбола», — прокомментировал решение Бирхоффа президент DFB Бернд Нойендорф.
Бывший форвард сборной Германии работал в DFB с 2004 года.