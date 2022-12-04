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    Мбаппе против Левандовского, львиные разборки Англии и Сенегала. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

    Весь чемпионат мира за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 4 декабря 2022 года

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    Фан сборной СенегалаМбаппе против Левандовского, львиные разборки Англии и Сенегала. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Гол Лео МессиДневник ЧМ-2022. Бенефис Дюмфриса, скрипучая победа Аргентины, юбилей Месси Япония превращается в топ-силу на чемпионатах мираЯпонии пора танцевать: как ей удается побеждать на ЧМ-2022
  • 00:01
    • Гол Месси помог Аргентине пройти в четвертьфинал чемпионата мира
  • 20:49
    • Дензел Дюмфрис — лучший игрок матча Нидерланды — США
  • 19:50
    • Гол и два ассиста Дюмфриса помогли Нидерландам обыграть США и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 19:55
    • В The Independent назвали символическую сборную группового этапа ЧМ в Катаре
  • 17:22
    • «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по Кубку России
  • 15:29
    • Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация на 15 матчей
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    Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    Перед этим

    В субботу, 3 декабря на чемпионате мира в Катаре стартовали матчи плей-офф и определилась первая четвертьфинальная пара: Нидерланды — Аргентина.

    Голландцы на классе расправились с командой США, победив со счетом 3:1. Главной звездой стал защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, записавший на свой счет гол и два ассиста, с которых отличились Мемфис Депай и Дейли Блинд.

  • Дневник ЧМ-2022. Бенефис Дюмфриса, скрипучая победа Аргентины, юбилей Месси
  • О главных событиях первого дня плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре
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    • Аргентинцы же намучились с неуступчивыми парнями из Австралии. Сначала «альбиселесте» никак не могли открыть счет, а концовка выдалась нервной — встреча вполне могла перейти в экстра-таймы.

    Но зато Лионель Месси забил в своем тысячном матче за сборную, а значит Аргентина празднует.

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    4 декабря

    Четырнадцатый игровой день ЧМ-2022 порадует еще двумя противостояниями 1/8 финала в которых примут участие претенденты на главный трофей.

    В первом матче игрового дня действующие чемпионы мира французы постараются сделать очередной шаг к защите титула, в чем им постарается помешать польская команда во главе Робертом Левандовским, который накануне забил свой первый гол на мундиалях.

    Роберт Левандовский

    Во втором матче сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта продолжит попытки вернуть футбол на его родину. Для этого им надо одолеть сенегальцев, которые вышли в плей-офф ЧМ 2-й раз в истории и впервые с 2002 года.

    Весь календарь матчей группового этапа чемпионата мира доступен на LiveSport.Ru. Кроме того, сайт LiveCup.Run позволяет следить за поединками в режиме online.

    18:00. Франция — Польша

    Сборная Франции продолжает свой крестовый поход за вторым титулом чемпионов мира подряд и пока все выглядит так, что шансы посрамить статистику у «Трехцветных» высоки.

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    • И ничто их не может остановить. Порвал «кресты» защитник Люка Эрнандес? У нас есть его брат, которые сыграет не хуже. Выбыл перед турниром Бензема? В атаке и так толкаются локтями Мбаппе, Жиру и Гризманн — и все активно забивают и ассистируют.

    Французы решили вопрос выхода в плей-офф еще после двух туров и в матче с Тунисом даже основе отдохнуть. А вот Польша боролась за путевку в 1/8 финала до последних минут 3-го тура, пройдя дальше только благодаря лучшей разнице мячей, чем у Мексики.

    Антуан Гризманн

    При этом игра «белых орлов» совсем не впечатляет и подвергается критике даже на родине. Избавлен от нее лишь голкипер Войцех Щенсный, отразивший на турнире уже два пенальти.

    Зато достается нападающему Роберту Левандовскому, который традиционно бледно выглядит на больших турнирах. Впрочем, поляк сумел на групповом этапе забить свой первый гол на мундиалях и сделать первый ассист, так что есть надежда, что в плей-офф он улучшит свою статистику.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Эксперты LiveSport.ru в своем прогнозе на матч Франция — Польша ждут уверенной победы «трехцветных» с форой (-2,5). Можно понадеяться на Левандовского и сделать ставку на то, что забьют обе команды.

    18:00. Франция — Польша
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер/Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Роман Трушечкин
    • Место встречи:«Эль-Тумама», Доха

    22:00. Англия — Сенегал

    Англичане на ЧМ-2018 дошли до полуфинала, добившись лучшего за 30 лет результата на чемпионатах мира, особенно на фоне провала в группе-2014. На Евро-2020 подопечные Саутгейта и вовсе дошли до финала.

    Правда оба медальных матчах (за бронзу ЧМ и золото ЧЕ) «Три льва» проиграли и потому на турнире в Катаре постараются наконец-то закрыть гештальт.

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    • Англия уверенно выиграла свою группу, хотя и не без потерь очков. В первом туре они разгромили Иран со счетом 6:2, после чего осторожничали в матче с Англией (0:0), оставив решение задачи по выходу в плей-офф на игру с Уэльсом, который они обыграли 3:0, а могли и больше.

    Сенегальцы могут ориентироваться только на свой легендарный дебютный прорыв на ЧМ-2002, где они на групповом этапе хлопнули мощную Францию, которая в итоге не вышла из группы. А «Львы Теранги» не только вышли, но и добрались до четвертьфинала, где проиграли Турции.

    Сборная Англии

    Сейчас африканскую команду тренирует один из игроков той легендарной сборной — Алиу Сиссе. И ему есть чем похвастаться — этот выход в плей-офф ЧМ первый за 20 лет и он не дался Сенегалу легко.

    В первом туре африканцы, играя в открытый футбол, уступили Нидерландам 0:2, после чего победили команду Катара 3:1. И, наконец, в упорной борьбе против Эквадора, сенегальцы, которым нужна была только победа, вырвали путевку в плей-офф — 2:1.

    Сборная Сенегала

    Наши эксперты считают, что Англия будет доминировать с самого начала матча с Сенегалом и победит в результативном матче. Можно поставить и на то, что наконец-то отличится голом Гарри Кейн — когда как не сейчас? С нашим прогнозом на матч Англия — Сенегал можно ознакомиться тут.

    22:00. Англия — Сенегал
    • Прямая трансляция: Матч ТВ/ Матч Премьер/ Матч Футбол 1, LiveCup
    • Комментатор: Дмитрий Шнякин
    • Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

    На сайте LiveSport.Ru можно почитать об основных фаворитах текущего мундиаля. В этом прогнозе редакция предложила свои варианты с возможными победителями турнира.

    Также рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи ЧМ. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам.

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