Франция сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. Франция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Французы выиграли свою группу, набрав 6 очков. Причем в последнем туре команда играла, по сути, вторым составом.

В минувшем туре Франция потерпела поражение. Правда, минимальная неудача в матче с Тунисом не повлияла на турнирное положение «трехцветных».

Коэффициенты матча Франция — Польша 1X2Новым игрокам 1.305.1011.50Фрибет$40

Разумеется, в этом поединке Франция будет активно атаковать. Отдохнувшие лидеры рвутся в бой.

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Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн максимально мотивированы вытащить свою команду в следующий раунд Мундиаля.

По подбору игроков французы выглядят впечатляюще. Да и игра команды Дидье Дешама смотрится выгодно.

Польша

Поляки с трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось «кадре» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Нет никаких сомнений, что Роберт Левандовский и компания учтут уроки группового этапа. Да и оборона французов не выглядит непроходимыми редутами.

Минувший тур для команды получился неудачным. Польша вчистую уступила аргентинцам (0:2).

Разумеется, основная ставка поляков ложится на Левандовского. Без лидера атак «кадра» выглядит блекло.

То, что поляки не будут сугубо обороняться — явный факт. Вот только чрезмерная зависимость от кондиций своего лидера может сыграть с Польшей злую шутку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.31.

На викторию Польши дают — 12.50, ничья оценена — в 5.80.

Атака «трехцветных» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Фора Франции -2.5 за 3.10.