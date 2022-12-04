Франция
Французы выиграли свою группу, набрав 6 очков. Причем в последнем туре команда играла, по сути, вторым составом.
В минувшем туре Франция потерпела поражение. Правда, минимальная неудача в матче с Тунисом не повлияла на турнирное положение «трехцветных».
Коэффициенты матча Франция — Польша
Разумеется, в этом поединке Франция будет активно атаковать. Отдохнувшие лидеры рвутся в бой.
Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн максимально мотивированы вытащить свою команду в следующий раунд Мундиаля.
По подбору игроков французы выглядят впечатляюще. Да и игра команды Дидье Дешама смотрится выгодно.
Польша
Поляки с трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось «кадре» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Нет никаких сомнений, что Роберт Левандовский и компания учтут уроки группового этапа. Да и оборона французов не выглядит непроходимыми редутами.
Минувший тур для команды получился неудачным. Польша вчистую уступила аргентинцам (0:2).
Разумеется, основная ставка поляков ложится на Левандовского. Без лидера атак «кадра» выглядит блекло.
То, что поляки не будут сугубо обороняться — явный факт. Вот только чрезмерная зависимость от кондиций своего лидера может сыграть с Польшей злую шутку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.31.
На викторию Польши дают — 12.50, ничья оценена — в 5.80.
Атака «трехцветных» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Фора Франции -2.5 за 3.10.