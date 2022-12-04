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    Атака «трехцветных» обеспечит голепад

    Франция — Польша. Прогноз, ставка (к. 2.94) на футбол, чемпионат мира, 4 декабря 2022 года

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    Килиан Мбаппе
    Франция сыграет на своем поле с Польшей в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. Франция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 04 Декабря 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 18:00 Польша Польша
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    Франция

    Французы выиграли свою группу, набрав 6 очков. Причем в последнем туре команда играла, по сути, вторым составом.

    В минувшем туре Франция потерпела поражение. Правда, минимальная неудача в матче с Тунисом не повлияла на турнирное положение «трехцветных».

    Коэффициенты матча Франция — Польша

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    Разумеется, в этом поединке Франция будет активно атаковать. Отдохнувшие лидеры рвутся в бой.

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    Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн максимально мотивированы вытащить свою команду в следующий раунд Мундиаля.

    По подбору игроков французы выглядят впечатляюще. Да и игра команды Дидье Дешама смотрится выгодно.

    Польша

    Поляки с трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось «кадре» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Нет никаких сомнений, что Роберт Левандовский и компания учтут уроки группового этапа. Да и оборона французов не выглядит непроходимыми редутами.

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    • Минувший тур для команды получился неудачным. Польша вчистую уступила аргентинцам (0:2).

    Разумеется, основная ставка поляков ложится на Левандовского. Без лидера атак «кадра» выглядит блекло.

    То, что поляки не будут сугубо обороняться — явный факт. Вот только чрезмерная зависимость от кондиций своего лидера может сыграть с Польшей злую шутку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.31.

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    На викторию Польши дают — 12.50, ничья оценена — в 5.80.

    Атака «трехцветных» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Фора Франции -2.5 за 3.10.

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    Франция — Польша: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Атака «трехцветных» обеспечит голепад
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