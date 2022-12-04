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    Аленичев: Сборная Японии может выйти в четвертьфинал ЧМ-2022

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что сборная Японии способна обыграть Хорватию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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    «Со знаком плюс удивило то, что сборные Южной Кореи и Японии вышли в плей-офф, потому что выйти из таких сложных групп — это, конечно, для них феноменальный результат.

    Удивление со знаком минус — это вылеты сборных Бельгии и Германии, а также двух сильных южноамериканских команд — Мексики и Уругвая.

    Хорватам однозначно будет нелегко с японцами, может быть, на бумаге они и фавориты, но таковыми были и испанцы с немцами.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Япония — Хорватия

    Как показали игры, в матче может случиться все что угодно. Поэтому хорваты должны остерегаться, учитывая опыт сборных Германии и Испании. Японцы могут пройти, команда сейчас находится на хорошем эмоциональном подъеме, я думаю, что хорваты им по силам», — приводит слова Аленичева ТАСС.

    Матч Япония — Хорватия пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск.

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