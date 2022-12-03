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    «Венеция» Ваноли во второй раз подряд одержала победу

    Футбол Венеция
    В матче 15-го тура итальянской Серии Б «Венеция» Паоло Ваноли одержала победу над «Тернаной» со счетом 2:1.

    Йоэль Похьянпало
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    Йоэль Похьянпало

    Победу команде принес финский нападающий Йоэль Похьянпало.

    Таким образом, «горожане» выиграли второй матч подряд под руководством бывшего наставника «Спартака».

    Футбол. Италия. Серия B
    Венеция — Тернана 2:1
    Голы: 1:0 Йоэль Похьянпало (9'), 1:1 Cesar Falletti (пенальти) (37'), 2:1 Йоэль Похьянпало (45 + 2') Венеция: Бруно Бертинато, Пшемыслав Висневски, Лука Чеппители, Пьетро Чеккарони (Luca Fiordilino, 82'), Antonio Candela (Ридгесиано Хапс, 64'), Домен Чрнигой, Таннер Тессманн, Magnus Andersen (Джанлука Бузио, 64'), Франческо Дзампано, Деннис Йонсен (Nicholas Pierini, 83'), Йоэль Похьянпало (Андрия Новакович, 75') Тернана: Stefano Pettinari (Davide Agazzi, 67'), Cesar Falletti (Габриэле Капанни, 87'), Anthony Partipilo, Мамаду Кулибали (Pietro Rovaglia, 67'), Франческо Ди Таккио (Рауль Моро, 87'), Франческо Кассата (Fabrizio Paghera, 67'), Niccolo Corrado, Valerio Mantovani, Фредерик Соренсен, Salim Diakite, Antony Iannarilli Предупреждения: Франческо Кассата (47'), Мамаду Кулибали (62'), Valerio Mantovani (65')

    Россиянин Денис Черышев не принимал участия в поединке из-за травмы.

    «Венеция» набрала 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице второго дивизиона Италии.

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