ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АргентиныАргентина — Австралия. Онлайн
  • 21:08
    • Месси и Альварес начнут с первых минут матча с Австралией, Ди Мария в запасе
  • 20:49
    • Дензел Дюмфрис — лучший игрок матча Нидерланды — США
  • 19:50
    • Гол и два ассиста Дюмфриса помогли Нидерландам обыграть США и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 19:55
    • В The Independent назвали символическую сборную группового этапа ЧМ в Катаре
  • 17:22
    • «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по Кубку России
    Все новости спорта

    Ван Гал: Следующим соперником, вероятно, станет Аргентина, хотя не стоит недооценивать Австралию

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная США Сборная Нидерландов Сборная Австралии Сборная Аргентины
    Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Он сделал прогноз на следующего соперника его команды в турнире.

    Луи ван Гал
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луи ван Гал

    «Дальше мы будем играть с более сильными соперниками. Поэтому мы должны больше владеть мячом, извлекать больше пользы из этого и получать меньше вреда при потере мяча.

    Мы забили два блестящих гола в первом тайме при контратаке. Мы использовали провокационный прессинг, чтобы заманить их в ловушку.

    Нужно выиграть еще три раза [чтобы стать чемпионами мира], все просто. Следующим соперником, вероятно, станет Аргентина, хотя не стоит недооценивать Австралию. В 2014 году это был наш самый сложный соперник», — приводит слова ван Гала NOS.

    Сборная Нидерландов прошла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия, матч которых состоится 3 декабря в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Альбиселесте» легко справятся с «соккеруз»
  • Аргентина — Австралия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сколько раундов понадобится Тайсону Фьюри, чтобы нокаутировать Дерека Чисору?
  • Фьюри — Чисора. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Англичане совершат блицкриг
  • Англия — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс 3 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фьюри — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Англия — Сенегал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры