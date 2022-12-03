Ван Гал: Следующим соперником, вероятно, станет Аргентина, хотя не стоит недооценивать Австралию

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Он сделал прогноз на следующего соперника его команды в турнире.

«Дальше мы будем играть с более сильными соперниками. Поэтому мы должны больше владеть мячом, извлекать больше пользы из этого и получать меньше вреда при потере мяча.

Мы забили два блестящих гола в первом тайме при контратаке. Мы использовали провокационный прессинг, чтобы заманить их в ловушку.

Нужно выиграть еще три раза [чтобы стать чемпионами мира], все просто. Следующим соперником, вероятно, станет Аргентина, хотя не стоит недооценивать Австралию. В 2014 году это был наш самый сложный соперник», — приводит слова ван Гала NOS.

Сборная Нидерландов прошла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия, матч которых состоится 3 декабря в 22:00 мск.