«Спартак» и еще три клуба РПЛ сыграют в выставочном турнире в ОАЭ

примут участие в товарищеском турнире в Аду-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба РПЛ.

Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года.

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти.

Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, ранее «Зенит» отказался от участия в турнире в Абу-Даби.