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    «Спартак» и еще три клуба РПЛ сыграют в выставочном турнире в ОАЭ

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    «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в товарищеском турнире в Аду-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба РПЛ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года.

    «Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти.

    Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.

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