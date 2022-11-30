Гендиректор «Зенита» объяснил отказ от турнира в Абу-Даби

Генеральный директоробъяснил отказ питерского клуба принять участие в межсезонном турнире в ОАЭ.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир Winline предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (»Зенит« в феврале проведет сбор в Дубае — прим. ред.), мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 км между городами.

У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом "Сепахан". Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.

Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы? Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй.

Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки», — заявил Медведев ТАСС.