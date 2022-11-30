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    Гендиректор «Зенита» объяснил отказ от турнира в Абу-Даби

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил отказ питерского клуба принять участие в межсезонном турнире в ОАЭ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

    «С учетом того, что, как выяснилось, турнир Winline предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (»Зенит« в феврале проведет сбор в Дубае — прим. ред.), мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 км между городами.

    У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом "Сепахан". Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.

    Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы? Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй.

    Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки», — заявил Медведев ТАСС.

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