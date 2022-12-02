Зарема о матче звезд Кубка России: Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче звезд Кубка России.

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России.

А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?

Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует Спартак», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря.