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    Зарема о матче звезд Кубка России: Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче звезд Кубка России.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России.

    А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?

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    • Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует Спартак», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

    Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря.

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