Зарема о матче звезд Кубка России: Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»

Зарема Салихова Фото: globallookpress.com
«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России.
А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?
Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует Спартак», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».
Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря.