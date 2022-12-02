Гендиректор «Сочи»: Должны быть выше в таблице РПЛ, мы это прекрасно понимаем

Генеральный директорсчитает, что клуб недобрал очков в первой части Российской премьер‑лиги (РПЛ).

«Если посмотреть по очкам, то разница до лидеров в чемпионате небольшая. Жалко потерянные очки, которые в принципе необязательные абсолютно.

По оценке, должны были быть выше, но это мы все прекрасно понимаем. Думаю, оставшуюся часть отработаем и однозначно поправим положение.

Где недобрали очки? С "Факелом" дома, с "Ростовом" на выезде. Всегда анализируешь, где‑то ошибки были.

С тем же "Спартаком", когда Соболева должны были удалять. Вроде, мелочи, но футбол из них и состоит», — цитирует Рубашко Sport24.

«Сочи» с 25 очками располагается на 9‑й строчке в турнирной таблице.