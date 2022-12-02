Нагучев: Время Мюллера в сборной Германии прошло, почему мало играл Хаверц?

Комментаторсчитает, что сборной Германии на чемпионате мира в Катаре не хватило нападающего

В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над сборной Коста-Рики (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив Испании по разнице мячей.

«Для меня остается загадкой, почему Кай Хаверц был в стартовом составе лишь в первом матче против Японии.

Мне показалось, что он был лучшим в атаке бундестим, когда находился на поле (Хаверц, выйдя на замену, оформил дубль в матче с Коста-Рикой. — Прим. ред.).

Понимаю, что Флику сложно отказаться от услуг Томаса Мюллера. Но, к сожалению, что в "Баварии", что в национальной команде его время уходит.

На его месте уже давно должны играть другие исполнители. Думаю, сказалось и общественное давление на Флика — болельщики хотели видеть Мюллера в составе.

Кого не хватило этой команде? Тимо Вернера. Его травма — безусловно, удар по планам на чемпионат мира.

Немцам не хватило форварда-киллера? Да я бы так сказал. Никлас Фюллькруг вполне подходит под это определение. В Катаре он был хорош.

По большому счету немцам не хватило более собранной игры в последние 15 минут матча с Японией. По показателю xG немцы должны были забить на групповом этапе 10 голов. Это больше, чем любая другая команда!

Подопечные Флика играли здорово, но, увы, не все 90 минут. Как я уже сказал, все дело в потере контроля над игрой.

Против Испании бундестим смогла вернуться в матч, провела отличный второй тайм. Но вот против команд, которые на бумаге слабее, у немцев собраться почему-то не получается.

Это и отличает нынешнюю сборную от той, которая выступала в 90-е», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».