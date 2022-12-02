Защитник сборной Испании опроверг обвинения в намеренном поражении от Японии на ЧМ-2022

Защитник сборной Испаниипрокомментировал обвинения в том, что его команда намеренно могла проиграть Японии (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.

Проиграв, испанцы заняли второе место в группе и попали на Марокко вместо Хорватии в 1/8 финала, а также избежали теоретической встречи с Бразилией в четвертьфинале.

«Во втором тайме я знал о ходе матча Германии, потому что меня заменили, и я был на скамейке.

Если вы посмотрите на последние годы, то мы всегда выкладывались на полную в группах, старались выигрывать каждый матч. Так что мы первые, кто разочарован поражением.

Нельзя контролировать то, что происходит в другом матче, когда ты на поле. Мы знали, что в случае ничьей или победы мы проходим дальше.

Это единственное, что от нас зависело», — сказал Аспиликуэта Marca.