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    Защитник сборной Испании опроверг обвинения в намеренном поражении от Японии на ЧМ-2022

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    Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал обвинения в том, что его команда намеренно могла проиграть Японии (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    Проиграв, испанцы заняли второе место в группе и попали на Марокко вместо Хорватии в 1/8 финала, а также избежали теоретической встречи с Бразилией в четвертьфинале.

    «Во втором тайме я знал о ходе матча Германии, потому что меня заменили, и я был на скамейке.

    Если вы посмотрите на последние годы, то мы всегда выкладывались на полную в группах, старались выигрывать каждый матч. Так что мы первые, кто разочарован поражением.

    Нельзя контролировать то, что происходит в другом матче, когда ты на поле. Мы знали, что в случае ничьей или победы мы проходим дальше.

    Это единственное, что от нас зависело», — сказал Аспиликуэта Marca.

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