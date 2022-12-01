«Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао

Петербургскийнамерен оспорить решение дисквалифицировать троих игроков команды на 6 матчей из-за драки с футболистамиво время матча Кубка России.

«Да, действительно, Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть матчей. Будем оспаривать данное решение? Да, будем подавать апелляцию», — сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев «Спорт-Экспрессу».

Помимо Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, КДК РФС также отстранил на 6 матчей Кубка России спартаковцев Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона.

Напомним, что основное время матча 6-го тура Кубка России между соперниками завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды

«Спартак» и «Зенит» пробились в раунд плей-офф Кубка России: красно-белые будут выступать в «Пути РПЛ», а петербуржцы — в «Пути регионов».