В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: То, что смог сделать «Даллас» в серии против чемпиона дорогого стоит. «Звезды» смогли уйти со счета 0:2 и одержать четыре победы в пяти последних поединках.

Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.

Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.

Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.

«Колорадо»

Турнирное положение: Многие ожидали того, что «Колорадо» будет доминировать в серии против «Виннипега», но не настолько сильно.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Беднар со своими игроками нашёл легкий способ взламывать оборону «реактивщиков», поэтому все закончилось лишь в пяти матчах.

Травмированные игроки: У коллектива из Денвера по-прежнему продолжает находиться вне игры трио Друэн-О’Коннор-Ландескуг, и возвращение каждого из этих хоккеистов ожидается очень нескоро.

Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.

Статистика для ставок

«Даллас» за пять последних матчей проиграл только один раз

«Колорадо» не проигрывает четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.68, на гостей — 2.69.

Прогноз: «Колорадо» покажет, кто в доме хозяин

Альтернативный прогноз: Непримиримая борьба будет на протяжении всего матча и перейдет в овертайм

Ставка: П2 с коэффициентом 2.69.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.