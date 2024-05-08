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    «Колорадо» продемонстрирует свою мощь в Техасе?

    «Даллас» — «Колорадо». Ставка (к. 2.69), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 08 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: То, что смог сделать «Даллас» в серии против чемпиона дорогого стоит. «Звезды» смогли уйти со счета 0:2 и одержать четыре победы в пяти последних поединках.

    Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.

    Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.

    Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Многие ожидали того, что «Колорадо» будет доминировать в серии против «Виннипега», но не настолько сильно.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Беднар со своими игроками нашёл легкий способ взламывать оборону «реактивщиков», поэтому все закончилось лишь в пяти матчах.

    Травмированные игроки: У коллектива из Денвера по-прежнему продолжает находиться вне игры трио Друэн-О’Коннор-Ландескуг, и возвращение каждого из этих хоккеистов ожидается очень нескоро.

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    Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за пять последних матчей проиграл только один раз

    • «Колорадо» не проигрывает четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.68, на гостей — 2.69.

    Прогноз: «Колорадо» покажет, кто в доме хозяин

    Альтернативный прогноз: Непримиримая борьба будет на протяжении всего матча и перейдет в овертайм

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.69.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо» с коэффициентом 2.69. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» продемонстрирует свою мощь в Техасе?
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