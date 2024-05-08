«Даллас»
Турнирное положение: То, что смог сделать «Даллас» в серии против чемпиона дорогого стоит. «Звезды» смогли уйти со счета 0:2 и одержать четыре победы в пяти последних поединках.
Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.
Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.
Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.
«Колорадо»
Турнирное положение: Многие ожидали того, что «Колорадо» будет доминировать в серии против «Виннипега», но не настолько сильно.
Последние матчи: Беднар со своими игроками нашёл легкий способ взламывать оборону «реактивщиков», поэтому все закончилось лишь в пяти матчах.
Травмированные игроки: У коллектива из Денвера по-прежнему продолжает находиться вне игры трио Друэн-О’Коннор-Ландескуг, и возвращение каждого из этих хоккеистов ожидается очень нескоро.
Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.
Статистика для ставок
- «Даллас» за пять последних матчей проиграл только один раз
- «Колорадо» не проигрывает четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.68, на гостей — 2.69.
Прогноз: «Колорадо» покажет, кто в доме хозяин
- 2.03Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.08Флорида — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Непримиримая борьба будет на протяжении всего матча и перейдет в овертайм
Ставка: П2 с коэффициентом 2.69.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.