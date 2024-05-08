В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Если не брать во внимание первый матч серии против «Нью-Орлеана», то «Оклахома» предельно рационально разложила силы по дистанции и одолела соперника в четырех матчах.

Последние матчи: На руку коллективу Дэйгнолта сыграла травма Уильямсона, но это нисколько не умаляет заслуг его подопечных.

Травмированные игроки: Сейчас у «Тандер» травмирован только молодой француз Сарр, но на него не сможет рассчитывать тренерский штаб достаточно продолжительное количество времени.

Общий тонус клуба: В серии против «Далласа» легких прогулок не будет, и молодым лидерам франшизы однозначно нужно прибавлять во всех компонентах.

«Даллас»

Турнирное положение: Нельзя было назвать игру «Далласа» в серии против «Клиперс» идеальной, но именно техасский коллектив заслужил продвижения по дистанции дальше, нежели калифорнийская команда.

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Последние матчи: Даже не совсем здоровый Дончич смог затерроризировать оборонительные порядки «парусников», поэтому счет в серии в пользу «Маверикс» более, чем закономерен.

Травмированные игроки: С травмированными игроками у клуба Кидда довольно серьезные проблемы, поскольку по разным причинам не могут играть Проспер, Браун, Клебер и Хардуэй.

Общий тонус клуба: В серии против «Оклахомы» клуб, ведомый Ирвингом и Дончичем, не выглядит фаворитом, хотя определенный уровень сопротивления оказать может.

Статистика для ставок

«Оклахома» не проигрывает девять матчей подряд

«Даллас» выиграл два последних гостевых матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.63, а на победу «Далласа» — 2.36.

Прогноз: «Оклахома» не сможет продлить победную серию

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч

Ставка: П2 с коэффициентом 2.36

Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.14