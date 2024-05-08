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    «Оклахома» продлит победную серию?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 2.36) и прогноз на матч плей-офф НБА, 08 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Даллас»
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    «Оклахома»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Если не брать во внимание первый матч серии против «Нью-Орлеана», то «Оклахома» предельно рационально разложила силы по дистанции и одолела соперника в четырех матчах.

    Последние матчи: На руку коллективу Дэйгнолта сыграла травма Уильямсона, но это нисколько не умаляет заслуг его подопечных.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Тандер» травмирован только молодой француз Сарр, но на него не сможет рассчитывать тренерский штаб достаточно продолжительное количество времени.

    Общий тонус клуба: В серии против «Далласа» легких прогулок не будет, и молодым лидерам франшизы однозначно нужно прибавлять во всех компонентах.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Нельзя было назвать игру «Далласа» в серии против «Клиперс» идеальной, но именно техасский коллектив заслужил продвижения по дистанции дальше, нежели калифорнийская команда.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Даже не совсем здоровый Дончич смог затерроризировать оборонительные порядки «парусников», поэтому счет в серии в пользу «Маверикс» более, чем закономерен.

    Травмированные игроки: С травмированными игроками у клуба Кидда довольно серьезные проблемы, поскольку по разным причинам не могут играть Проспер, Браун, Клебер и Хардуэй.

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    Общий тонус клуба: В серии против «Оклахомы» клуб, ведомый Ирвингом и Дончичем, не выглядит фаворитом, хотя определенный уровень сопротивления оказать может.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» не проигрывает девять матчей подряд

    • «Даллас» выиграл два последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.63, а на победу «Далласа» — 2.36.

    Прогноз: «Оклахома» не сможет продлить победную серию

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.36

    Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.14

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» продлит победную серию?
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